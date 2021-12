Anche direttore Sbarro Institute a Cardiogrocco 2021

(ANSA) - DERUTA (PERUGIA), 06 DIC - Il collegamento da Philadelphia, del professor Antonio Giordano, direttore dello Sbarro Institute e da anni collaboratore del Napoli e di altre società calcistiche, che ha tenuto una lettura magistrale, è stato uno dei momenti centrali del congresso nazionale "Cardiogrocco 2021" che si è svolto a Deruta per iniziativa dei cardiologi Lucia Filippucci e Antonio Russo, del servizio di Cardiologia riabilitativa della Usl Umbria 1. Un appuntamento con al centro la metodica del test da sforzo cardiorespiratorio.

"Cardiogrocco 2021 fa parte di una serie di convegni - spiegano Filippucci e Russo - che ci siamo prefissati di organizzare a cadenza annuale per cercare di tenere alto il livello di aggiornamento in tema di cardiologia dello sport di tutti noi operatori del settore. Quest'anno ci siamo concentrati su questa metodica diagnostica nelle cui potenzialità crediamo tanto e che ci è di grande ausilio nel nostro lavoro quotidiano di cardiologi dello sport e di cardiologi riabilitatori. Ci teniamo a ringraziare tutti i colleghi e i professionisti intervenuti, su tutto il prof. Antonio Giordano. Un grazie sentito per la presenza al Presidente del Coni Umbria, Domenico Ignozza e alla vice presidente dell'Assemblea legislativa Paola Fioroni, che non è potuta intervenire ma ci ha inviato i suoi saluti e il suo contributo di opinione attraverso una lettera".

All'appuntamento hanno partecipato, oltre a relatori dell'Università di Perugia, di quella di Siena e del Centro Cardiologico Monzino anche i medici sociali della Ssc Napoli Raffaele Canonico e Gennaro De Luca. (ANSA).