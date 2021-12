Bisarca perde auto su Autosole e innesca incidente

(ANSA) - ORVIETO (TERNI), 02 DIC - È di sette feriti, di cui uno in gravi condizioni, e sei auto coinvolte, il bilancio di un incidente stradale avvenuto poco prima della mezzanotte lungo l'A1, a circa un chilometro dal casello di Orvieto, in direzione Roma. A causarlo - secondo quanto accertato dalla polizia stradale di Orvieto - un tir adibito al trasporto di autovetture, che all'improvviso ne ha persa una.

Il conducente probabilmente non se ne è accorto ed ha proseguito la sua marcia, ma il mezzo caduto dal tir è stato colpito violentemente da un'altra auto. Nell'incidente sono rimasti coinvolti altri cinque veicoli, tra cui un altro tir ed un trasporto carico eccezionale.

A riportare le conseguenze più gravi un quarantacinquenne, laziale, che viaggiava come passeggero sul veicolo che ha urtato l'auto caduta dalla bisarca, ricoverato con riserva di prognosi all'ospedale di Orvieto.

Sono tutt'ora in corso le indagini della Polstrada per identificare l'autista del tir che ha perso l'auto.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e personale della società Autostrade. Il traffico, lungo il tratto interessato dall'incidente, è rimasto bloccato per circa un'ora e poi è stata ripristinata la regolare circolazione. (ANSA).