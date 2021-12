Natale a Passignano, anche un ologramma su uno schermo d'acqua

(ANSA) - PERUGIA, 01 DIC - La tradizione incontra lo spettacolo. Passignano sul Trasimeno si appresta a vivere un Natale nel segno di festività arricchite da una nuova forma di spettacolo che coniuga innovazione tecnologica e leggenda.

Una narrazione rivisitata della vicenda immaginaria di Agilla, la ninfa del lago, e il bellissimo principe Trasimeno verrà riprodotta attraverso uno storyboard che ha ispirato un video di animazione, un fumetto che verrà proiettato grazie a un ologramma.

In sostanza sul lungolago, il pubblico potrà assistere alla proiezione su uno schermo formato dalla nebulizzazione delle acque del lago di 9 metri di altezza per 18 di ampiezza. Sullo schermo d'acqua si animerà la vicenda di Agilla e Trasimeno.

Il video in ologramma della durata di circa dieci minuti sarà proiettato in prima nel pomeriggio del 25 dicembre ma avrà una cadenza di proiezione di circa 20 minuti. La presentazione dell'iniziativa si è svolta a Perugia alla Sala Fiume di Palazzo Donini.

Hanno partecipato il sindaco di Passignano sul Trasimeno Sandro Pasquali, l'assessore comunale alla Cultura e turismo Christian Gatti, il consigliere regionale Eugenio Rondini e Marco Pareti co-organizzatore in rappresentanza anche di Rtn Radio. (ANSA).