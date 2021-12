Formazione a distanza a centro nuovo corso Scuola umbra pa

(ANSA) - PERUGIA, 01 DIC - "Dobbiamo riconoscere che il mondo del lavoro è cambiato, anche quello della formazione.

L'obiettivo è di essere dei professionisti della salute pronti ad affrontare il futuro. Vogliamo progettare corsi online efficaci e migliorare l'esperienza di chi deve formarsi.

Adottare buone pratiche per mantenere alta l'attenzione dei partecipanti nonostante le limitazioni imposte dalla distanza.

Scegliere gli strumenti tecnologici più adatti e al passo con l'evoluzione digitale": è quanto sottolinea Pietro Bussotti, consigliere dell'Ordine degli Psicologi e direttore scientifico del corso intitolato "Tecniche per la formazione a distanza ma in presenza" in programma venerdì 3 dicembre a Villa Umbra.

Il corso è una delle attività formative previste dalla convenzione tra Scuola umbra di amministrazione pubblica ed Ordine degli Psicologi dell'Umbria, siglata a giugno scorso.

I lavori si apriranno alle ore 8,30 con il contributo di Lucia Rosati, formatrice esperta in social media, personal branding, tecnologie per l'apprendimento e la comunicazione. Sotto la lente: come gestire il progetto di formazione digitale, il ruolo dell'instructional designer, i principi dell'andragogia online, i bisogni dei partecipanti in collegamento da remoto. Rosati, inoltre, illustrerà i diversi approcci comunicativi come strumenti a disposizione di ogni formatore.

Seguirà l'intervento di Fabio Alerni, esperto in marketing e ottimizzazione dei processi produttivi con l'utilizzo dell'innovazione tecnologica. Al centro della sua relazione: la comunicazione efficace tramite computer, le best practices per mantenere alta l'attenzione, l'utilizzo di strumenti tecnologici innovativi per diventare registi di sé stessi e per migliorare la propria presenza in video. (ANSA).