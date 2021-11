Secondo giorno calo attuali positivi in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 30 NOV - Secondo giorno consecutivo di calo degli attualmente positivi al Covid in Umbria, ora 1.626, 39 in meno di lunedì. Scendono anche a 61, da 62 i ricoverati in ospedale, ma passano a 11, da 10, i posti occupati nelle terapie intensive e ci sono altri due morti. Emerge dai dati aggiornati sul portale della Regione.

Nell'ultimo giorno sono stati accertati 68 nuovi positivi e 105 guariti.

Sono stati analizzati 2.556 tamponi e 10.560 test antigenici, con un tasso di positività pari allo 0,51 per cento (era 0,64 per cento lunedì). (ANSA).