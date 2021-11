Secondi chiede piena operatività centri vaccinali territoriali

(ANSA) - CITTÀ DI CASTELLO (PERUGIA), 29 NOV - "Chiediamo che Regione e Usl Umbria 1 ripristinino la piena operatività dei centri vaccinali comunali". E' quanto sollecita il sindaco di Città di Castello, Luca Secondi, segnalando "la forte insoddisfazione dei tifernati, che incontrano difficoltà a prenotare la somministrazione della terza dose di vaccino in tempi rapidi e nella propria città". "E' inaccettabile - dice - che a Città di Castello non sia più assicurata la disponibilità sette giorni su sette di entrambi i nostri centri vaccinali per la somministrazione dei vaccini. E' necessario che l'aspettativa dei cittadini di ricevere al più presto l'immunizzazione dal Covid-19, testimoniata dall'impennata delle prenotazioni anche nel nostro territorio, trovi risposte adeguate e tempestive nei centri vaccinali comunali, che - osserva Secondi - soffrono una inspiegabile carenza di personale, considerando che l'emergenza causata dalla pandemia non si è certo esaurita". (ANSA).