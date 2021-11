Cardiologi da tutta Italia protagonisti di Cardiogrocco 2021

(ANSA) - PERUGIA, 29 NOV - "Test da sforzo cardiorespiratorio: metodica misconosciuta o sottovalutata?" il tema al centro del congresso nazionale di cardiologia dello sport "Cardiogrocco 2021". In programma sabato 4 dicembre a Deruta.

"Cardiogrocco 2021" è organizzato dai cardiologi Lucia Filippucci ed Antonio Russo del servizio di Cardiologia riabilitativa della Usl Umbria 1. Parteciperanno cardiologi medici dello sport pneumologi nutrizionisti fisioterapisti da tutta Italia.

Tema del congresso - spiegano gli organizzatori - il test da sforzo cardiorespiratorio, una metodica considerata unica per le informazioni che può fornire in campo cardiologico, pneumologico e medico sportivo ma che "purtroppo è inspiegabilmente sottoutilizzata".

Tra gli interventi previsti al congresso, oltre a relatori dell'Università di Perugia, di quella di Siena e del Centro cardiologico Monzino anche i medici sociali della Ssc Napoli Raffaele Canonico e Gennaro De Luca ed il prof. Antonio Giordano, scienziato di fama internazionale e presidente dello Sbarro Helth Research Organization di Philadelphia, che terrà una lettura magistrale. (ANSA).