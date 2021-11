Avviso Camera di commercio per giuria "Raccontami l'Umbria"

(ANSA) - PERUGIA, 29 NOV - La Camera di commercio regionale ha ufficialmente bandito un Avviso pubblico per "Componente della Commissione di valutazione del Premio giornalistico internazionale Raccontami l'Umbria", volto a creare un elenco di professionisti ai quali affidare l'incarico di componente della giuria 2022.

Per partecipare alla selezione occorre essere in possesso dell'iscrizione all'Albo nazionale dei giornalisti o, per i cittadini stranieri, essere accreditati presso l'Associazione stampa estera.

Sono quattro i profili ricercati: giornalista esperto di livello internazionale, esperto nel settore turistico e culturale, in quello enogastronomico o nel settore delle produzioni audiovisive.

I membri della giuria contribuiranno alla scelta dei vincitori 2022 del concorso giornalistico e parteciperanno alla giornata conclusiva di premiazione che si terrà a Perugia, nel mesi di aprile 2022, nell'ambito del Festival internazionale del giornalismo.

La domanda può essere presentata utilizzando esclusivamente un apposito modulo da inviare all'indirizzo Pec cciaa@pec.umbria.camcom.it entro la mezzanotte del 9 dicembre 2021, allegando anche un documento d'identità e il curriculum professionale.

Ricordiamo che il Concorso Raccontami l'Umbria-Stories On Umbria, giunto alla sua 12/a edizione, è riservato ad articoli e video che abbiano raccontato le eccellenze artistiche, culturali, ambientali, dell'enogastronomia e del sistema economico regionale di qualità dell'Umbria, contribuendo a farle conoscere e apprezzare in Italia e nel mondo.

"L'ultima edizione, nonostante la perdurante pandemia - ha sottolineato il presidente della Camera di commercio dell'Umbria Giorgio Mencaroni - ha fatto registrare una partecipazione record di giornalisti, scrittori, autori e produttori video, blogger, web writers.

Nel corso della sua storia Raccontami l'Umbria ha visto affermarsi firme e testate prestigiose dall'Italia e - solo per citare alcuni paesi - dal Regno Unito, Cina, Turchia, Usa, Irlanda, Russia, Australia, contribuendo fattivamente a promuovere il nome dell'Umbria nel mondo". (ANSA).