Avis accenderà l'Albero di Natale più grande del mondo di Gubbio

(ANSA) - PERUGIA, 27 NOV - Sarà l'Avis, Associazione volontari italiani del sangue, il testimonial 2021 per la 41/a accensione dell'Albero di Natale più grande del mondo di Gubbio, il 7 dicembre. "Abbiamo ritenuto importante - ha spiegato in conferenza stampa, il presidente del comitato degli "Alberaioli" Giacomo Fumanti - riconoscere pubblicamente il grande sforzo messo in campo da Avis negli ultimi due anni per fronteggiare il virus. L'invito ad accendere il grande abete luminoso natalizio vuol essere una forma di gratitudine per l'importanza del lavoro che svolge ogni giorno, dal 1927".

A Gubbio, per l'accensione del 7 dicembre, sono attesi, fra gli altri il presidente nazionale di Avis, Gianpietro Briola, e i vertici locali dell'associazione. "Tra i tanti messaggi di speranza che cominciano a manifestarsi in questa difficoltosa ripartenza - ha osservato il sindaco di Gubbio, Filippo Stirati - accendere l'Albero di Natale più grande del mondo con una presenza, certo controllata, di cittadini, associazioni, autorità, sarà certo un bel segnale. Siamo entusiasti anche per la scelta di Avis, realtà che ha dato prove altissime di impegno durante tutta l'emergenza pandemica, come peraltro tutta la sanità pubblica"". Secondo il vescovo Luciano Paolucci Bedini, "la scelta di Avis ci ricorda che, anche nei periodi più difficili, c'è una cosa che non può fermarsi: il prendersi cura l'uno degli altri. Ci auguriamo che l'accensione rafforzi il legame di tutti noi con sant'Ubaldo e coi valori del quale il nostro Patrono è portatore". La cerimonia di accensione si svolgerà presso l'area della pista ciclabile Le Cerque. I mille tagliandi gratuiti per accedere all'area della cerimonia, saranno disponibili all'Ufficio informazioni turistiche di via della Repubblica e presso l'infopoint-biglietteria del circuito ChristmasLand in piazza Quaranta Martiri. La cerimonia di accensione sarà trasmessa in diretta sui canali social dell'Albero di Gubbio (Facebook, YouTube, Instagram), su Trg al canale 11 e on-line su www.trgmedia.it. (ANSA).