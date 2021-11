Presentato il corto Regalati la luce,contro violenza sulle donne

(ANSA) - PERUGIA, 26 NOV - E' stato presentato a Perugia, nella sala della Vaccara di Palazzo dei Priori, il corto "Regalati la luce", di Irene Antonucci, contro la violenza sulle donne.

L'opera, patrocinata anche dal Comune, ha vinto l'ultima edizione di CortiSonanti, festival internazionale di cortometraggi organizzato dall'associazione culturale Alchemicarts, nella categoria Social Short Web. Nella motivazione si riconosce all'artista Irene Antonucci di aver realizzato un lavoro "breve ma intenso ed efficace, che compie una denuncia sociale e dà voce alle donne a rischio".

"In questo momento di grande sofferenza sociale in cui il fenomeno della violenza contro le donne si è acuito - ha detto la consigliera Francesca Vittoria Renda, capogruppo di Blu e delegata dal sindaco di Perugia, Andrea Romizi, alle produzioni cinematografiche - se vogliamo invertire un trend drammatico non possiamo sottovalutare un mezzo potente come quello audiovisivo, il più capace di raggiungere anche i giovani. Per questo promuoverò la diffusione del corto di Irene Antonucci nelle scuole".

"Da circa tre anni - ha spiegato Irene Antonucci - lavoro a prodotti audiovisivi capaci di sensibilizzare su tematiche sociali, quali il bullismo, il cyberbullismo e la violenza di genere. Quest'anno ha visto la luce il progetto premiato al festival CortiSonanti. Il messaggio che intendevo dare è che si può essere un faro di luce per chi ne ha più bisogno. Il nostro obiettivo deve essere denunciare e non restare nell'ombra".

