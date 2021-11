Ministra Dadone in visita a Comunità Incontro di Amelia

(ANSA) - AMELIA (TERNI), 25 NOV - Visita alla Comunità Incontro Onlus di Amelia della ministra per le Politiche giovanili con delega alle politiche antidroga, Fabiana Dadone. Un appuntamento istituzionale, quello che si è svolto a Molino Silla, avvenuto a poche ore dall'avvio della sesta Conferenza nazionale sulla droga in calendario a Genova sabato e domenia prossimi.

"Sono contenta di aver potuto dialogare direttamente con i ragazzi e le ragazze che sono all'interno di questa struttura" ha detto la ministra in un messaggio video diffuso dalla Comunità. "Quello che mi sento di dire loro, ed è un augurio che rivolgo anche a me - ha aggiunto - è che la conferenza che si terrà a Genova riesca a raggiungere dei risultati importanti non tanto per chi politicamente gestisce il fenomeno in questa fase o chi, come le strutture, si deve occupare amministrative degli ospiti, ma principalmente per le persone che sono coinvolte e che si riesca a dare una pronta risposta sia in termini di legge che di snellimento di intoppi burocratici, per permettere ai ragazzi e alle ragazze di fare un reingresso in società che sia meritato e giusto".

Ad Amelia la ministra è stata accolta dal capo struttura della Comunità Incontro, Giampaolo Nicolasi, dal presidente, Giuseppe Lorefice, e dallo staff multidisciplinare. (ANSA).