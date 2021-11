"Nonna" Liliana compie 105 anni, è la più anziana di Terni

(ANSA) - TERNI, 22 NOV - Ha compiuto oggi 105 anni la signora Liliana, la cittadina più anziana di Terni. A lei il sindaco Leonardo Latini, insieme al vescovo Giuseppe Piemontese, ha portato gli auguri della città e dell'Amministrazione comunale.

Attualmente sono 45 gli ultracentenari residenti a Terni, solo cinque uomini. "La presenza degli anziani - commenta il sindaco Latini in una nota - è un enorme valore che dobbiamo tutti contribuire a rispettare. Il patrimonio di esperienza e di umanità che i nostri anziani ci offrono costantemente è un dono enorme che non possiamo permetterci di ignorare. Per questo dobbiamo continuare a migliorare i servizi che li riguardano direttamente e dobbiamo cercare di coinvolgerli di più mettendoli a contatto e a confronto con le generazioni più giovani, in uno scambio costante che può essere proficuo per tutti". (ANSA).