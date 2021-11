In Umbria sei nuovi casi e un ricoverato in più

(ANSA) - PERUGIA, 22 NOV - Sei nuovi casi Covid in Umbria nell'ultimo giorno dove salgono a 54, da 53, i ricoverati negli ospedali e a sei, da cinque, i posti occupati nelle terapie intensive. In base ai dati sul portale della Regione non ci sono state altre vittime per il virus. Sono stati certificati 30 guariti e gli attualmente positivi sono ora 1.632, 24 in meno. I tamponi analizzati sono stati 480 e 3.363, per un tasso di positività sul totale pari allo 0,15 per cento (0,5 lo stesso giorno della scorsa settimana). Riguardo ai vaccini nell'ultimo giorno sono state somministrate 32 prime dosi e 330 terze, mentre in 38 hanno completato il ciclo vaccinale. (ANSA).