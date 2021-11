Partita da caso Suarez indagine Università Stranieri

(ANSA) - PERUGIA, 16 NOV - Sono scaturiti dall'indagine sul cosiddetto "esame farsa" per la conoscenza dell'italiano sostenuto da Luis Suarez gli accertamenti che hanno portato la guardia di finanza a ipotizzare irregolarità in alcuni concorsi all'Università per Stranieri di Perugia.

Dall'analisi del materiale e dei documenti, anche informatici, acquisiti in quella occasione, in particolare dei telefoni cellulari, sono emersi elementi che hanno portato gli inquirenti a ipotizzare l'esistenza delle irregolarità. Nell'inchiesta figurano una ventina di indagati a vario titolo. Tre o quattro i concorsi sui quali si concentra l'attenzione degli investigatori. (ANSA).