Non aumentano somministrazioni prime dosi vaccino Covid

(ANSA) - PERUGIA, 12 NOV - Non accennano ad aumentare le somministrazioni di prime dosi di vaccino Covid in Umbria, 194 nell'ultimo giorno, con una copertura dell'85,44 per cento del totale. Sono stati invece in 687 a completare il ciclo vaccinale, l'83,73 per cento della popolazione che può ricevere l'immunizzazione.

In 1.810 hanno invece ricevuto la terza dose, il 7,34% complessivamente. Lo riporta il portale della Regione.

In base al report del Governo aggiornato al 12 novembre sono state inoculate 1.383.144 del milione 469.397 dosi di vaccino Covid finora fornite, il 94.1 per cento del totale. (ANSA).