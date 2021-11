Melasecche, resto assessore e mi dimetto da consigliere

(ANSA) - PERUGIA, 10 NOV - "Rimarrò assessore fino alla fine del triennio, darò le dimissioni da consigliere regionale": lo ha annunciato l'assessore Enrico Melasecche durante la trasmissione Nero su bianco su "Umbria+". "In questi due anni ho svolto un lavoro enorme e la presidente mi ha pregato in tutti i modi di continuare questo lavoro per portare a termine una serie di cose che stanno bollendo in pentola" ha aggiunto riferendosi all'impegno nella Giunta regionale.

Sul quando darà le dimissioni, Melasecche a una domanda di Laurent De Bai la sera di martedì ha specificato: "vedremo, intanto stanotte dormo tranquillo". "Sono molto sereno - ha proseguito - e sorridente. Abbiamo fatto un incontro oggi (martedì - ndr) con la presidente Tesei e ho anche mandato un messaggio a Matteo Salvini. Abbiamo fatto un discorso di ampia soddisfazione non per me ma per il grandissimo lavoro che si sta portando avanti e in questo modo non si interrompe". (ANSA).