Incendio in galleria di un mezzo che trasportava carta

(ANSA) - PERUGIA, 27 OTT - Due squadre dei vigili del fuoco della centrale con tre mezzi, una di corso Cavour, stanno intervenendo nella galleria di Piscille in direzione Perugia per l'incendio di un mezzo adibito a trasporto di carta. Il Raccordo autostradale chiuso in entrambi i sensi di marcia. (ANSA).