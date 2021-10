Torna la Fiera morti di Perugia, con oltre 600 stand

(ANSA) - PERUGIA, 25 OTT - Dopo un anno di sosta forzata per il Covid, torna a Perugia la Fiera dei morti. Lo fa con una versione allungata a sette giorni, dal primo al 7 novembre, con quasi 600 stand tra Pian di Massiano e centro storico.

L'appuntamento è stato presentato dall'assessore al commercio Clara Pastorelli, dal presidente del Consorzio Perugia in Centro, Sergio Mercuri, e dal presidente dell'associazione Fare facendo, Marco Brilli.

"Nel segno di una tradizione ultracentenaria e con l'obiettivo di dare una spinta concreta alla ripartenza dopo la crisi sociale ed economica causata dalla pandemia, torna a Perugia una grande occasione di lavoro per tanti artigiani, commercianti e ambulanti che sapranno animarla e colorarla con i loro stand e i loro prodotti", ha detto Pastorelli. "A ospitare la fiera saranno come di consueto l'area di Pian di Massiano e il centro e, per la prima volta nella sua storia - ha aggiunto -, la manifestazione si svolgerà nell'arco di sette giorni. Un momento di festa civile e religiosa per la città, che si dimostrerà pronta ad accogliere numerosi visitatori provenienti da tutta Italia". (ANSA).