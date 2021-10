Si ferma aumento attuali positivi Covid in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 25 OTT - Dopo giorni di crescita si ferma almeno per un giorno l'aumento degli attualmente positivi al Covid in Umbria, 882 a lunedì 25 ottobre, uno in meno rispetto a domenica. Salgono invece i ricoverati in ospedale, 41, due in più rispetto a domenica, sei dei quali in terapia intensiva, erano cinque. E' in quadro in base ai dati sul sito della Regione.

Nell'ultimo giorno sono stati registrati 14 nuovi positivi e 15 guariti, mentre rimane fermo il dato delle vittime.

Sono stati analizzati 635 tamponi e 3.381 tamponi, con un tasso di positività sul totale dello 0,34 per cento. (ANSA).