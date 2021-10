In Umbria 332 prime dosi vaccino in un giorno, 85,01% copertura

(ANSA) - PERUGIA, 24 OTT - Raggiungono l'85,01 per cento i vaccinati Covid in Umbria con prima dose, 332 quelle somministrate nell'ultimo giorno.

Sono invece l'82,35 per cento i residenti vaccinabili che hanno completato il ciclo di immunizzazione, 1.041 nell'ultimo giorno.

Il quadro emerge dai dati sul portale della Regione.

Nella regione sono state somministrate un milione 298.467 dosi sulle un milione 469.324 finora consegnate all'Umbria. Ne sono quindi disponibili - sempre in base al portale regionale - 170 mila 857. (ANSA).