L'Umbria partecipa al progetto nazionale "Piccoli" con 8 Comuni

(ANSA) - PERUGIA, 22 OTT - Acquasparta, Baschi, Campello sul Clitunno, Castel Ritaldi, Lisciano Niccone, Montecchio, Montone, Tuoro sul Trasimeno: sono questi gli otto Comuni umbri che fanno parte del progetto "Piccoli - Piani di intervento per le competenze e l'innovazione locale", iniziativa realizzata nell'ambito del Pon Governance e capacità istituzionale 2014-2020. Il dipartimento della funzione pubblica ha assegnato ad Anci la competenza nazionale per la progettazione partecipata. Cinque gli ambiti di intervento ammissibili e 42 milioni di euro i finanziamenti complessivamente stanziati: smart working, contabilità, gestione del personale e dei tributi, appalti, semplificazione e gestione associata dei servizi locali. "Come Anci Umbria - commenta il coordinatore dei Piccoli Comuni Anci Umbria, Federico Gori - abbiamo più volte sollecitato, sul piano nazionale, la necessità che i piccoli comuni ricevano l'attenzione che meritano, non solo perché rappresentano la fetta più consistente del nostro paese, ma anche perché sono espressione di eccellenze, di produzioni di qualità, di tradizioni e di grande appeal turistico. In questi anni, abbiamo subìto la contrazione della spesa per investimenti sul capitale umano, ricevuto pochi finanziamenti, stiamo assistendo a un pericoloso spopolamento dei nostri territori e a un impoverimento di servizi essenziali. Ciò che, invece, non è arretrato è il turismo: questi sono territori che hanno una grande attrattività e su questo occorre proseguire con progetti mirati che diano a queste aree la possibilità di esprimere al massimo le loro potenzialità".

"E' una battaglia storica che stiamo portando avanti - conclude Gori - e che, con questo progetto, si gettano le basi per un primo, importante cambiamento nel modo di considerare i piccoli, per dimensioni, ma non certo per importanza, comuni". (ANSA).