Covid, chiusa prossima settimana scuola elementare assisano

(ANSA) - ASSISI (PERUGIA), 22 OTT - Resterà chiusa da lunedì a venerdì della prossima settimana una scuola elementare nella zona di Assisi dove sono stati registrati 20 casi di positività al Covid. Lo ha deciso il sindaco Stefania Proietti, in accordo con il dipartimento di prevenzione, igiene e sanità pubblica dell'Asl 1.

Le positività hanno riguardato 17 alunni e tre insegnanti che - riferisce il Comune - hanno svolto attività didattica anche in classi dove non erano stati riscontrati alunni con il Sars-CoV-2. Quindi "a scopo esclusivamente precauzionale" la scuola resterà chiusa la prossima settimana, ma la didattica continuerà a distanza. Anche per procedere a una sanificazione straordinaria dei locali, così come previsto dai protocolli.

Le autorità sanitarie continueranno intanto a sottoporre a tamponi di controllo agli alunni e il personale docente e non docente per monitorare la eventuale diffusione del virus.

