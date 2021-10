Premio "Partner of the Year 2021" all'Università di Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 15 OTT - L'Università degli Studi di Perugia è stata insignita del riconoscimento "Partner of the Year 2021 - Talent Alliance" da parte di Huawei, leader globale nel settore Ict (Information and Communication Technology). Il premio è stato consegnato al prof. Gianluca Reali, docente del Dipartimento di Ingegneria e manager della Huawei Ict Academy presso l'Ateneo, durante il Huawei Italy Enterprise Day 2021, tenutosi a Villa Erba, sul Lago di Como. "Il riconoscimento, consegnato in una cornice di eccellenza costituita da centinaia di imprenditori, manager e rappresentanti di imprese hi-tech provenienti da tutto il Paese, testimonia l'elevato livello di formazione e trasferimento tecnologico offerto dall'ateneo perugino - si legge in una sua nota - nel delicato contesto di transizione digitale avanzata che sta caratterizzando le imprese e la pubblica amministrazione". (ANSA).