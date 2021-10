Per Tesei controllo Green pass a ingresso Regione

(ANSA) - PERUGIA, 15 OTT - "Siamo abituati a mostrare il Green pass in altri luoghi dove c'è ormai già una consuetudine, da oggi diventa un obbligo anche per noi e quindi ci adeguiamo": lo ha sottolineato la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, dopo aver mostrato il suo certificato verde prima di entrare al lavoro nella sede di Palazzo Donini.

Durante questo primo giorno di Green Pass obbligatorio nei luoghi di lavoro per la presidente Tesei la situazione è al momento "tranquilla". "Manifestare è anche un diritto - ha sottolineato con l'ANSA - ma chiaramente siamo preoccupati sempre se si trascende, e quindi speriamo che tutti siano responsabili".

"Quello che voglio dire - ha proseguito la presidente umbra - è che comunque al di là delle situazioni e posizioni personali il vaccino si sta dimostrando veramente un'arma molto potente contro il Covid e quindi rinnovo a tutti il mio invito a vaccinarsi perché questo è lo strumento più importante che abbiamo". (ANSA).