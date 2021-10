In Umbria proteste ma nessuno stop

In Umbria la giornata di avvio dell'obbligo del Green pass sui luoghi di lavoro è stata caratterizzata da una manifestazione di protesta, a Terni, ma non sono stati segnalati problemi particolari ed anche nelle maggiori aziende della regione i controlli si sono svolti regolarmente e gli impianti "hanno marciato". Regolari anche i trasporti pubblici: secondo quanto appreso dall'ANSA, non sono stati segnalati disservizi.

A Terni alcune centinaia di persone si sono radunate in piazza della Repubblica. Ad organizzare la manifestazone di protesta, il Fronte del dissenso insieme alla Fisi (Federazione italiana sindacati intercategoriali). Secondo i manifestanti, il Green pass è "un atto illegale perché viola la Costituzione e rappresenta un sopruso intollerabile per tutti i lavoratori".

Controlli del Green pass regolarmente al via all'Ast. I lavoratori in entrata al turno delle 6 sono stati i primi a dover esibire il documento ai tornelli, dove l'azienda ha installato un dispositivo per la lettura dei Qr code. Tutto si è svolto senza problematiche. In base a quanto si apprende sia da fonti aziendali che sindacali, l'attività della fabbrica non ha al momento subito ripercussioni. Tutti i principali impianti marciano infatti normalmente.

Giornata di "normalità, con solo un presidio in più" alla Brunello Cucinelli di Solomeo. Lo ha assicurato l'amministratore delegato Riccardo Stefanelli parlando con l'ANSA all'ingresso dell'azienda. Davanti all'entrata un rapido controllo dei Green pass e poi tutti al lavoro. Anche Carolina Cucinelli, figlia del fondatore Brunello e co-presidente, co-creative director e board member del gruppo della moda, si è presentata come tutti gli altri dipendenti all'ingresso, sottoponendosi al controllo del Green pass. "La sicurezza dei dipendenti e di tutti noi è la prima cosa" ha detto. Stessa procedura, a palazzo Donini, sede della Giunta regionale dell'Umbria, per la presidente della Regione, Donatella Tesei. "Siamo abituati a mostrare il Green pass in altri luoghi dove c'è ormai già una consuetudine, da oggi diventa un obbligo anche per noi e quindi ci adeguiamo" ha sottolineato, dopo aver mostrato il suo certificato verde prima di entrare al lavoro. Per la presidente Tesei la situazione è al momento "tranquilla". "Quello che voglio dire - ha proseguito - è che comunque al di là delle situazioni e posizioni personali il vaccino si sta dimostrando veramente un'arma molto potente contro il Covid e quindi rinnovo a tutti il mio invito a vaccinarsi perché questo è lo strumento più importante che abbiamo".