Circa 5.500 assunzioni previste nelle imprese umbre a ottobre

(ANSA) - PERUGIA, 15 OTT - "Sono 5.480 le assunzioni programmate dalle imprese umbre (escluso il settore Agricolo) per il corrente mese di ottobre che saliranno a 14.320 unità nel trimestre da ottobre a dicembre 2021". Lo riferisce il presidente della Camera di commercio dell'Umbria, Giorgio Mencaroni, illustrando il Bollettino del Sistema informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere e Anpal.

"Rispetto a un mese fa - spiega, in una nota dell'ente camerale - registriamo un leggero assestamento del - 7,7%, che tuttavia non modifica la positiva intonazione della domanda di lavoro in Umbria, che ci ha riportato al recupero delle posizioni pre-Covid".

La domanda di lavoro di ottobre, appare composta prevalentemente dai contratti a tempo determinato, 4.165 unità, pari al 76% di tutte le entrate programmate, poi i contratti a tempo indeterminato e di apprendistato 1.315 entrare, il 24% del totale.

Nel trimestre ottobre-dicembre 2021 i settori che traineranno la domanda di lavoro sono il commercio con 2.590 entrate, i servizi di alloggio - hotel, ristorazione e servizi turistici, 1.620 entrate, a seguire costruzioni (1.550), i servizi alle persone (1.520) e Servizi alle Imprese e alle Persone (1.420).

Le entrate al lavoro di ottobre 2021 si concentreranno per il 56% nel Settore dei Servizi e per il 68% in Pmi con meno di 50 dipendenti.

Per una quota pari al 31% del totale, le assunzioni previste interesseranno giovani con meno di 30 anni, mentre l'11% sarà destinato a personale laureato.

Dal Borsino Excelsior di ottobre '21 risulta che il 16% delle assunzioni sarà destinato a dirigenti, specialisti e tecnici, quota che dopo un recupero nel mese scorso torna ad allontanarsi dalla media nazionale del 20%.

Le imprese umbre con più di un dipendente che hanno previsto assunzioni nel mese di ottobre '21 e nel trimestre ottobre - dicembre saranno pari all' 11% del totale. (ANSA).