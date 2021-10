Presentato il premio per imprese "Future female"

(ANSA) - PERUGIA, 13 OTT - E' stato presentata a Palazzo Donini, a Perugia, la prima edizione del premio "Future Female, Welfare e sostenibilità del lavoro femminile". Il premio voluto dalla consigliera di Parità della Regione Umbria in collaborazione con l'associazione di promozione sociale e culturale Sovrapensiero si rivolge a imprese di piccole e medie dimensioni che all'interno del contesto regionale umbro si siano distinte puntando a modelli organizzativi capaci di ascoltare e valorizzare il potenziale femminile.

Il premio Future Female - per la consigliera di Parità - nasce dal desiderio di raccontare delle esperienze aziendali che oggi sono ambasciatrici di un modello culturale alternativo, che considerano l'inclusività e l'equo riconoscimento del lavoro femminile come tessera chiave del proprio welfare. Le asimmetrie di genere riguardano da vicino anche l'Umbria dove solo nel 2020, il tasso di occupazione femminile 15-64 anni (rapporto percentuale tra le donne occupate tra 15 e 64 anni e la popolazione residente femminile della stessa classe d'età) è risultato pari al 56,9%, in diminuzione dell'1,1% rispetto al 2019.

Le imprese che desiderano partecipare al Premio potranno inviare la propria candidatura entro il 13 novembre 2021 scaricando l'apposito questionario da: sito della Consigliera di Parità: https://www.regione.umbria.it/la-regione/consigliera-di-parita; sito dell'Associazione Sovrapensiero: http://www.sovrapensiero.it/ Tutti i materiali andranno inviati, in modalità posta certificata, entro la data indicata a: regione.giunta@postacert.umbria.it. (ANSA).