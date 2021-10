Camera di commercio dell'Umbria con Mirabilia al Ttg di Rimini

(ANSA) - PERUGIA, 13 OTT - Assisi, la basilica di San Francesco e altri siti francescani, la basilica di San Salvatore e Spoleto, il tempietto di Clitunno a Campello sul Clitunno, saranno di scena nello stand di Mirabilia Network - l'associazione alla quale aderiscono Unioncamere nazionale e 17 Camere di commercio italiane (tra cui quella dell'Umbria) che promuovono i luoghi riconosciuti dall'Unesco come Patrimonio dell'umanità - all'edizione 2021 del Ttg Travel Experience di Rimini, l'evento di riferimento per la promozione del turismo mondiale in Italia.

I video dei territori sede delle bellezze uniche al mondo ma anche le fotografie che raccontano i luoghi e le loro tradizioni saranno visibili all'interno di un innovativo tavolo multimediale e interattivo che accoglierà i visitatori e gli operatori di tutto il mondo travel nella Hall C4 al numero 035.

Qui sarà presente anche il gruppo di lavoro Pid-Punti di impresa digitale, per un connubio turismo-tecnologia già sperimentato con successo nel 2020 sempre al Ttg.

"Il turismo è fondamentale nel concetto di ripresa, di ripartenza e in questa prospettiva il Mirabilia Network ha le potenzialità per svolgere una funzione centrale" ha affermato Giorgio Mencaroni, presidente della Camera di commercio dell'Umbria e vicepresidente di Unioncamere. (ANSA).