Tesei, Marcia pace testimonianza per condanna ogni violenza

(ANSA) - PERUGIA, 10 OTT - "Credo che la marcia sia anche una testimonianza ulteriore per condannare qualsiasi forma di violenza e tutti quei comportamenti che possano mettere in discussione i principi democratici": lo ha affermato la presidente della Regione Umbria Donatella Tesei, manifestando la sua solidarietà alla Cgil per i fatti accaduti a Roma. Lo ha fatto durante il suo intervento alla partenza della marcia per la pace PerugiAssisi.

Per Tesei quest'anno dalla marcia emerge "a maggior ragione" un messaggio di speranza. "E' bello vedere così tanta gente - ha detto - e tutti questi gonfaloni delle città dopo che lo scorso anno l'evento è stato realizzato in forma diversa dall'usuale".

"Auguro a tutti una buona marcia - ha infine sottolineato la presidente umbra - perché questo è un anno importantissimo, quello del sessantesimo, ma il cammino dovrà continuare anche dopo perché dobbiamo essere tutti della stessa parte per condannare qualsiasi forma di guerra e di violenza e per affermare quei principi di fraternità che devono legare tutti i popoli". (ANSA).