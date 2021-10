Tesei, vendita Ast ad Arvedi è occasione per Terni e Umbria

(ANSA) - TERNI, 08 OTT - La vendita di Ast ad Arvedi è "un'occasione molto importante per l'economia di Terni, lo sviluppo e l'ambiente di tutta l'Umbria", visto il "ruolo strategico" che gioca l'acciaieria "a livello regionale": a dirlo è stata questa mattina la presidente della Regione, Donatella Tesei, parlando a Terni a margine della conferenza "Il futuro di Ast e lo sviluppo industriale ed occupazionale della conca ternana", organizzato dall'Assemblea legislativa a palazzo Gazzoli.

Presenti all'evento rappresentanti delle istituzioni regionali e cittadine, esponenti delle associazioni datoriali, di categoria, delle organizzazioni sindacali e della rsu dell'Ast.

Parlando della vendita del sito la presidente si è detta "molto fiduciosa" sul futuro, perché "sono previsti investimenti importanti". "Ci sono tutti i segnali - ha continuato - perché non solo questo sito rimanga, ma possa prevedere uno sviluppo importante per la città".

Tesei ha quindi annunciato che "a breve" avrà un incontro con il presidente del gruppo acquirente Giovanni Arvedi, con il quale ha già parlato al telefono nei giorni scorsi. "Ho sempre seguito fin dal primo momento questa vicenda - ha sottolineato - e tutto l'iter che porterà definitivamente alla vendita. Come è giusto fare in situazioni di questo genere, confronto e interlocuzione sono avvenuti in modo istituzionale e senza troppo clamore, perché sappiamo che si tratta di una vendita che coinvolge multinazionali soggette a delle procedure molto particolari. Non a caso ora siamo nella fase della verifica dell'Antitrust. I contatti costanti continui sia con il ministero dello Sviluppo economico che con il management dell'azienda hanno accompagnato questo percorso. Oggi - ha concluso - sono molto contenta che ci sia Arvedi, di chiaro indirizzo industriale". (ANSA).