Usl 2 potenzia i servizi in Valnerina, ambulanza a Scheggino

(ANSA) - PERUGIA, 25 SET - In occasione dei lavori Anas di manutenzione e ripristino del fondo stradale che, da lunedì 27 settembre per circa un mese, comporteranno la chiusura della galleria di Forca di Cerro sulla direttrice Spoleto-Norcia, l'azienda Usl Umbria 2, in accordo con la Regione Umbria, dalla giornata di domenica 26 settembre alle ore 20 e per tutta la durata dei lavori, potenzierà il servizio di soccorso con un'ambulanza aggiuntiva del 118. Il mezzo di soccorso, messo a disposizione dall'associazione Stella d'Italia, sarà al servizio del territorio della bassa Valnerina 24 ore su 24 e verrà attivato nella sede del centro di salute della Usl Umbria 2 a Scheggino consentendo - spiega la stessa Usl - interventi di soccorso e trasporto sanitario più rapidi ed efficaci. (ANSA).