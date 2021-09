Accademia, restaurati quasi 3.000 antichi disegni

(ANSA) - PERUGIA, 25 SET - E' stato completato il restauro di quasi quasi tremila fogli e taccuini appartenenti al fondo dell'Accademia di Belle Arti "Pietro Vannucci" di Perugia (che ne conserva circa 6mila). Un corposo intervento di conservazione e valorizzazione che si è potuto concretizzare grazie all'attivazione della Soprintendenza archivistica e bibliografica dell'Umbria. Un progetto portato avanti negli ultimi due anni, e in più riprese, da ditte specializzate individuate dallo stesso ente di tutela. È stata così messa in salvo - spiega l'Accademia - una parte di patrimonio importante, precisamente 2.800 documenti tra bozzetti, studi, carnet, appunti di viaggio, testimonianze di enorme rilevanza del periodo formativo di grandi artisti e della loro attività in Umbria, tra il 17/o e il 19/o secolo.

L'Accademia era stata infatti istituita a Perugia nel 1573 con la denominazione appunto di "Accademia del disegno".

Un intervento realizzato con il finanziamento (60mila euro) ottenuto dalla Direzione generale Archivi, e gestito dalla Soprintendenza archivistica e bibliografica umbra. (ANSA).