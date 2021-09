Prima vittoria in B per la Ternana

(ANSA) - PERUGIA, 22 SET - Prima vittoria nel campionato di serie B per Ternana di Cristiano Lucarelli che ha battuto al Liberati 3-1 il Parma di Gianluigi Buffon (0-0 il primo tempo) nel posticipo della 5/a giornata.

I gol: nel primo tempo Soerensen al 21' e Defendi per gli umbri al 30', Benedyczek per gli ospiti al 31' e Falletti ancora per la Ternana al 42'. (ANSA).