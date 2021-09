Salvini, ogni volta che vengo in Umbria torno a casa più carico

(ANSA) - CITTÀ DI CASTELLO (PERUGIA), 21 SET - "Ogni volta che vengo in Umbria torno a casa più carico. Ci sono energie, giovani, imprenditori, agricoltori assolutamente eccezionali.

Porto a casa un po' di compiti da fare. È necessario lavorare sulle infrastrutture, in particolare E45, E78 e rilanciare la ferrovia. Qui nessuno chiede assistenza, aiutini o redditi di cittadinanza, ma si chiedono infrastrutture, opportunità, logistica, trasporti, sicurezza e bisogna lasciar libere le imprese di fare grande l'Umbria. Sono orgoglioso di quello che donne e uomini stanno facendo nei Comuni che amministriamo in Umbria e nella Regione che ben governiamo". Lo ha detto il segretario federale della Lega Matteo Salvini a margine dell'incontro a Città di Castello nella sede della sezione Alta Valle del Tevere di Confindustria Umbria e presso il consorzio Trasformatori Tabacco Italia.

Presenti il candidato a sindaco Roberto Marinelli e i candidati consiglieri comunali della Lega, oltre al vicesegretario Lega Umbria, on. Riccardo Augusto Marchetti. Matteo Salvini ha garantito l'impegno a portare le istanze di agricoltori e lavoratori all'attenzione di Gian Marco Centinaio, Sottosegretario con delega al tabacco. "Questo è un distretto industriale e agricolo di eccellenza - ha detto Salvini - il lavoro della Lega va nella direzione di impedire qualsiasi aumento di tasse, perché l'incremento dell'Imu su capannoni, piuttosto che sulle case o sui negozi, sarebbe una mazzata per i territori. Il presidente Draghi ha avuto la fiducia della Lega impegnandosi a non aumentare le tasse e quindi contiamo che questo impegno venga mantenuto". (ANSA).