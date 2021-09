Ministra Dadone ad Amelia per la campagna "Io Resto!"

(ANSA) - AMELIA (TERNI), 20 SET - La ministra alle Politiche giovanili, Fabiana Dadone, mercoledì sarà ad Amelia nell'ambito della campagna "Io Resto!", a sostegno della proposta di legge regionale, presentata dal Movimento 5 Stelle, "Norme per il ripopolamento dell'Appennino e delle aree rurali dell'Umbria".

Si tratta di una norma che contempla anche l'istituzione del reddito di residenza attivo per sostenere coloro che intendono trasferirsi, lavorare ed investire nelle aree rurali in via di spopolamento. L'iniziativa verrà presentata - alle 10 nella sala Conti Paladini - dal portavoce in consiglio regionale del Movimento 5 Stelle, Thomas De Luca. La ministra Dadone parlerà delle misure inserite all'interno della proposta e circoscritte ai giovani che intendono trasferire le proprie attività. (ANSA).