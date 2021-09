Senatore Bruzzone a Città di Castello per parlare di caccia

(ANSA) - PERUGIA, 18 SET - Il senatore Francesco Bruzzone, responsabile del dipartimento caccia della Lega, sarà a Città di Castello lunedì 20 settembre alle 13 per un pranzo insieme ai cacciatori presso il Ristorante Pizzeria Preludio - Corso Vittorio Emanuele 42/D.

"La caccia è una delle tradizioni più sentite in Alto Tevere e come Lega siamo da sempre al fianco dei cacciatori - ha sottolineato il vice segretario della Lega Umbria, Riccardo Augusto Marchetti - e lunedì 20 settembre, insieme al senatore Bruzzone, ci confronteremo con i rappresentanti delle associazioni venatorie e con tutti quei cacciatori che vorranno partecipare all'evento".

"In questi mesi - ha sottolineato Marchetti, secondo quanto riferisce una nota della Lega Umbria - sono emerse non poche criticità per quanto riguarda la gestione della caccia in Umbria, abbiamo condiviso battaglie insieme alle associazioni venatorie affinché l'assessorato di competenza non restasse sordo alle necessità del settore. Insieme al senatore Bruzzone cercheremo di analizzare le istanze che provengono dai cacciatori - ha concluso Marchetti - e ci metteremo al lavoro affinché i disagi che hanno segnato l'avvio di questa stagione venatoria non si verifichino in futuro". (ANSA).