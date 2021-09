Conte, obbligo vaccino è extrema ratio

(ANSA) - ASSISI (PERUGIA), 16 SET - "Ho detto sempre che l'obbligo vaccinale è stata una scelta che non è stata fatta all'inizio e di cui sono sempre convinto. Ritengo sia proprio una extrema ratio": così il presidente del M5S Giuseppe Conte parlando con i giornalisti ad Assisi. Per Conte "con il Green pass si procede in una logica di libertà e di responsabilità".

