Tesei incontra associazioni "insieme per innovare"

(ANSA) - PERUGIA, 15 SET - Incontro tra la presidente della Regione Donatella Tesei e le dieci associazioni di categorie che avevano organizzato l'iniziativa "insieme per innovare". Alla governatrice hanno presentato alcune proposte unitarie per rilanciare l'economia regionale. Le associazioni - Cna, Confartigianato, Confapi, Confcommercio, Confesercenti, Confcooperative, Legacoop, Coldiretti, Cia e Confagricoltura - hanno inoltre chiesto un confronto costante con le Istituzioni nonché la costituzione di tavoli tematici per un contributo a favore di scelte strategiche ed utilizzo dei fondi.

Le proposte vanno dai temi della' competitività alla ricerca, passando per la promozione, turismo e marchio Umbria, formazione di lavoratori e imprenditori, accesso al credito, transizione ecologica e digitale, ma toccano anche altri settori. Gli stessi rappresentati delle associazioni hanno espresso "soddisfazione" per i bandi fin qui messi in campo della Regione, per i progetti di filiera, per la promozione e la crescita del turismo nonché per il contenimento della perdita del Pil che ha registrato un dato migliore di quello italiano.

La presidente ha ascoltato le proposte, per poi indicare quanto fatto fin qui della Regione e ha condiviso il percorso che Palazzo Donini sta facendo con le varie interlocuzioni che sta tenendo a livello nazionale. Ha infine espresso "massima disponibilità" ad un "costante confronto" al fine di poter raccogliere visioni e proposte che possano essere utili al rilancio dell'economia regionale.

E' prevista ora una concertazione in merito ai fondi comunitari nonché la volontà delle associazioni di affiancare la Regione nelle principali battaglie intraprese a livello nazionale (Psr, Zes e altri ambiti). (ANSA).