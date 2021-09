Lavori per 168 mila euro in scuole Comune di Orvieto

(ANSA) - ORVIETO (TERNI), 15 SET - Ammontano complessivamente a 168 mila euro i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria svolti dal Comune di Orvieto negli edifici scolastici di competenza per garantire l'avvio in sicurezza dell'anno scolastico 2021-2022. Gli interventi principali - spiega una nota dell'amministrazione - hanno riguardato la scuola dell'infanzia di Ciconia con il completo rifacimento dei cinque impianti igienici a servizio dei bambini e del personale.

Sul piazzale principale sarà inoltre installata una tensostruttura per consentire un ampliamento degli spazi a disposizione della scuola.

Alla scuola primaria Sette Martiri di Ciconia si è proceduto alla riparazione del manto di copertura del lato nord di fronte all'uscita secondaria di via delle Viti. Da ottobre sarà installata una tensostruttura di 22 per12 metri per la copertura del campo esterno che potrà essere utilizzata per lo svolgimento delle attività motorie. Analoga struttura sarà posizionata, sempre a partire da ottobre, anche a copertura del campo esterno della scuola dell'infanzia e primaria di Orvieto scalo.

Alla primaria Luigi Barzini di Orvieto centro sono stati rinnovati i meccanismi di apertura di 56 infissi con apertura a vasistas, alla scuola secondaria Luigi Signorelli sono stati installati 16 sensori e luci di segnalazione libero/occupato sulle porte dei bagni, sono stati rinnovati i sistemi di bloccaggio degli infissi delle aule (45) e di apertura degli infissi dell'aula magna (12).

Altri interventi di manutenzione (tinteggiatura, rifacimento intonaco, spazzolatura e zoccolatura) hanno interessato l'aula di educazione artistica e i corridoi. Infine alla scuola secondaria di primo grado Ippolito Scalza di Ciconia si è intervenuti sul quadro elettrico della palestra con l'installazione di motori a vasistas, 36 attuatori a catena versione Nr e due centraline evacuatori. (ANSA).