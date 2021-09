Ast: volata finale, Thissen sceglie tra Arvedi e Marcegaglia

(ANSA) - TERNI, 15 SET - Sono ore decisive per la procedura di vendita dell'Ast di Terni da parte di ThyssenKrupp. La trattativa per la cessione del sito specializzato nelle produzione di acciaio inossidabile, con all'attivo circa 2.300 dipendenti, sarebbe infatti alle battute conclusive. Il testa a testa finale - in base a indiscrezioni - vedrebbe contrapporsi i gruppi italiani Arvedi e Marcegaglia, con il primo che potrebbe essere favorito. Ma nessuna decisione è ancora stata presa.

Quattro in totale le manifestazioni d'interesse inizialmente presentate a ThyssenKrupp, tre le offerte vincolanti, Arvedi, Marcegaglia e i cinesi di Baosteel. Nei giorni scorsi il ministro allo Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, riferendo alla Camera, aveva annunciato che il nome dell'acquirente sarebbe stato reso noto entro settembre.

La vendita di Ast era stata annunciata da ThyssenKrupp, alle prese con una profonda ristrutturazione, nel maggio 2020. Per il closing finale bisognerà attenere l'inizio del 2022. (ANSA).