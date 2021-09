"Fantaguida" per raccontare la Cascata ai più piccoli

(ANSA) - TERNI, 14 SET - La prima guida della Cascata delle Marmore pensata per i bambini, grazie a due "magici" narratori, e nata dall'esperienza pluriennale nella gestione dell'area e delle attività didattiche: è la "Fantaguida della Cascata delle Marmore", libretto ideato per i piccoli visitatori del parco naturalistico, ma comunque utile anche agli adulti che potranno trovare, pagina dopo pagina, tante piccole risposte sulla principale attrazione turistica del Ternano.

La guida, scritta da Eleonora Bonoli e Giuliana Pitti con le illustrazioni di Roberta Procacci, si inserisce nel percorso di scoperta e valorizzazione del territorio da parte di 165m Servizi Turistici, il marchio con cui le cooperative sociali Actl ed Alis operano nel settore turistico e didattico.

Attraverso la Fantaguida, raccontata dello Gnefro Giò e della Ninfa Flo, i lettori potranno conoscere la storia della Cascata, dagli antichi romani fino ad oggi, scoprire come è fatto il parco, quali sono i sentieri dell'area e conoscerne le caratteristiche naturalistiche. La guida sarà presentata venerdì alle 16 al Caffè Bistrot i Campacci.

I bambini avranno possibilità di ascoltare delle letture insieme all'illustratrice Procacci, che eseguirà ritratti e disegni di gnefri e ninfe. Sabato, sempre alle 16, è prevista poi l'esperienza Marmore Segreta for kids: i bambini si orienteranno e costruiranno la loro personale mappa di Marmore, tra grandi querce, cave, industria e arcobaleni. Nella stessa giornata, dalle 15 alle 18, ci sarà anche lo Gnefro al Caffè Bistrot i Campacci con il suo Albero delle Storie, un albero ricco di storie da cui i bambini possono "attingere" sogni e magia.

(ANSA).