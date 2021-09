Al via il festival di letteratura ispanoamericana Encuentro

(ANSA) - PERUGIA, 14 SET - Da giovedì 16 a domenica 19 settembre, tra Perugia e Castiglione del Lago, torna Encuentro, il festival delle letterature in lingua spagnola con omaggi a García Lorca, Luis Sepúlveda e Pier Paolo Pasolini.

Questi alcuni degli appuntamenti in programma: giovedì 16 settembre incontro inaugurale, alle 18, all'Università per Stranieri di Perugia, dove lo scrittore argentino Andrés Neuman terrà la lectio magistralis "Un paseo con Lorca - Una passeggiata con García Lorca". Dopo cena Encuentro si sposterà alla Rocca del Leone di Castiglione del Lago dove, prima del concerto di Ginevra Di Marco "Canto Popolare Libero Pensare", interverrà una delegazione del collettivo di fabbrica della Gkn di Campi Bisenzio. Sabato 18 il festival torna a Perugia, alla Casa dell'Associazionismo di via della Viola. Alle 18.30, presentazione del libro di Bruno Arpaia, co-direttore di Encuentro, "Luis Sepúlveda. Il ribelle, il sognatore". Alle 21, proiezione del film di animazione di Aurel "Josep". La giornata finale di Encuentro, domenica 19, si svolgerà sempre alla Casa dell'Associazionismo. Alle 17.30 il poeta spagnolo Andrés Catalán e l'argentina Maria Bastianes parleranno di Pasolini e del suo rapporto con la città di Roma. Tutti gli incontri sono a ingresso gratuito e con obbligo di green pass. La serata di giovedì 16 è a prenotazione obbligatoria scrivendo a segreteria@encuentroperugia.it (ANSA).