Il sindaco di Perugia in visita in alcune scuole

(ANSA) - PERUGIA, 13 SET - In occasione dell'avvio in presenza del nuovo anno scolastico, il sindaco di Perugia, Andrea Romizi, ha visitato gli istituti Santa Croce, Ugo Foscolo e Sant'Erminio nel quartiere centrale di Monteluce, nonché i plessi di Montelaguardia, Ponte Felcino, Villa Pitignano e Colombella. Nelle prime tre strutture, in particolare, il saluto è stato rivolto anche a tutti i ragazzi della scuola Ciabatti, lì dislocati a causa dei lavori che stanno interessando l'immobile di via Brunamonti. L'appello è di ritrovare lo spirito e la gioia di stare insieme dopo le pesanti restrizioni legate al contenimento del Covid 19 che hanno penalizzato soprattutto i più giovani. "Proprio i ragazzi, che hanno pagato il prezzo più alto in fatto di libertà, meritano un anno di soddisfazioni e di rinnovata socialità - ha detto il sindaco - da trascorrere osservando tutte le regole di sicurezza imposte.

Certamente a loro va il ringraziamento dell'amministrazione comunale per il modo in cui hanno saputo affrontare l'emergenza; ora è giusto accompagnarli idealmente lungo il loro nuovo cammino scolastico". Molto emozionante anche la visita nei plessi di Ponte Felcino e Villa Pitignano, duramente colpiti dal recente nubifragio che ha lasciato tracce nelle aule e negli spazi delle scuole.

Il sindaco ha ringraziato insegnanti, alunni e genitori per la fermezza ed il coraggio con cui hanno saputo affrontare l'emergenza, garantendo nel più breve tempo possibile l'avvio dei lavori necessari per recuperare gli spazi rovinati dal maltempo. (ANSA).