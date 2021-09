Lattanzi, nessuna criticità in scuole Provincia Terni

(ANSA) - TERNI, 08 SET - Non presenta criticità la situazione generale delle scuole di competenza della Provincia di Terni, sia per quanto riguarda il rispetto delle norme anti-Covid e della sicurezza sia per l'organizzazione interna relativa ad aule e studenti: a dirlo è il presidente dell'ente, Giampiero Lattanzi, in un messaggio inviato in vista dell'avvio dell'anno scolastico, previsto lunedì.

Rivolgendo i propri auguri a studenti, famiglie e a tutto il personale scolasico, Lattanzi ha ricordato il forte impegno della Provincia "per garantire sicurezza e rispetto di tutte le normative anti-Covid", sottolineando "l'importanza della salute e delle campagne vaccinali per ridurre il rischio di contagio ed auspicando la collaborazione di tutte le parti".

Un apprezzamento è stato rivolto dal presidente ai dirigenti scolastici degli istituti superiori e agli uffici dell'amministrazione provinciale per il lavoro svolto. Sempre Lattanzi ha ricordato che l'amministrazione ha realizzato durante l'estate una vasta serie di lavori per oltre 300 mila euro, investendo fondi propri e statali, per migliorare strutture, servizi e impianti e collaborando a stretto contatto con i dirigenti scolastici. Questi si sommano ai 540 mila euro investiti invece la scorsa estate per adeguare le scuole alle norme anti-Covid, permettendo così di iniziare quest'anno con una situazione sotto controllo. (ANSA).