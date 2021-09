Tesei, ragazzi Serafico mi hanno dato coraggio durante il Covid

(ANSA) - PERUGIA, 07 SET - "A seguito della mia visita al Serafico di Assisi ho preso tanto coraggio, quello che mi è servito per affrontare i momenti più difficili causati dalla pandemia": lo ha rivelato la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, intervenendo alla presentazione delle iniziative ideate per celebrare i 150 anni dell'Istituto di Assisi che si occupa di persone con disabilità complessa.

"Abbiamo affrontato il periodo peggiore per una comunità e soprattutto per una realtà come il Serafico - ha affermato Tesei - e per questo come Regione siamo stati vicino a questi giovani che ho avuto modo di conoscere personalmente". Giovani "dalle grandi potenzialità e che possono dare tanto" ha sottolineato ancora la presidente della Regione. "Un grande insegnamento l'ho ricevuto grazie a quella visita e al contatto con quei ragazzi" ha concluso Tesei. (ANSA).