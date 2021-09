Cristicchi, Fabi e De Gregori protagonisti ad Acquasparta

(ANSA) - ACQUASPARTA (TERNI), 06 SET - Il concerto di Simone Cristicchi, martedì alle 21.15 in piazza Cesi, aprirà ad Acquasparta la serie di eventi che vedranno sui palchi della cittadina umbra anche Niccolò Fabi e Francesco De Gregori, nell'ambito della kermesse "Orizzonti Nuovi-L'Arte che Ispira".

Lo spettacolo si intitola "Abbi cura di me" e precede quello di Fabi in programma venerdì allo stadio.

I concerti proseguiranno sabato con Beatrice Beltrami e Antonio Minori, due artisti locali conosciuti anche a livello nazionale, che porteranno in scena "Che la vita abbia un senso", ai giardini di palazzo Cesi.

Chiusura domenica, sempre allo stadio, con il concerto di Francesco De Gregori, unica data live in Umbria - come per Fabi - questa estate.

Prima degli spettacoli gli artisti incontreranno i ragazzi del luogo, specialmente quelli della fascia 13-25 anni, per un dibattito su "L'arte che ispira", per ragionare insieme e capire come, grazie alla passione, per l'arte ma anche per gli altri ambiti, sia possibile riscattarsi e risollevarsi da situazioni di disagio personale e sociale.

L'accesso ai concerti è riservato a tutti coloro in possesso di Green pass. Lo stadio potrà contenere mille persone, tutte "adeguatamente" distanziate come previsto dalle normative.

