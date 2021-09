Fischetto nuovo dirigente Anticrimine questura Terni

(ANSA) - TERNI, 02 SET - Nuovo dirigente per la divisione Anticrimine della questura di Terni: Marco Fischetto si è insediato infatti al posto di Roberto Caffio, nuovo capo di gabinetto della questura di Torino.

Pugliese, 52 anni, il primo dirigente Fischetto arriva dalla questura di Ravenna, dove ha diretto sempre la divisione anticrimine. E' entrato in polizia nel 1988 e dopo il corso di formazione presso l'Istituto superiore di polizia e la promozione a vice commissario, è stato inviato alla Centro addestramento di Abbasanta (Oristano), dove è rimasto per tre anni. Dalla Sardegna ha poi iniziato un nuovo percorso professionale che lo ha visto assegnato in varie questure del centro Italia, per poi approdare alla Direzione centrale della polizia criminale, ufficio cardine del Dipartimento della pubblica sicurezza. (ANSA).