Da Università Stranieri Perugia tamponi gratis a studenti

(ANSA) - PERUGIA, 02 SET - L'Università per Stranieri di Perugia ha organizzato per un servizio gratuito di tamponi Covid per gli studenti, destinato a coloro che non hanno ricevuto vaccini riconosciuti dall'Ema o per chi non è ancora dotato di Green pass avendo comunque intrapreso il percorso vaccinale. Lo ha fatto nell'imminente ripresa dell'attività didattica.

Secondo l'Ateneo tale procedura consentirà i agli iscritti, agli immatricolandi e a coloro che avranno necessità di accedere a Palazzo Gallenga, di sottoporsi a tampone senza spese. Per usufruire del servizio sarà necessario rivolgersi al Welcome point office. (ANSA).