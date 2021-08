Imprese umbre investono in digital marketing

(ANSA) - PERUGIA, 31 AGO - Gli investimenti strategici in digital marketing delle imprese umbre sono cresciuti dal quinquennio pre-covid (2015-2019) al 2020, di 17 punti percentuali, dal 24,8% al 41,7%. Lo rileva la Camera di commercio secondo la quale pandemia e lockdown hanno spinto gli italiani a confrontarsi, "come mai prima, con Internet e il mondo online. Tanto da stimolare le imprese ad accelerare verso processi di trasformazione digitale capaci di creare un nuovo modo di lavorare, interagire e di fare business. Modificando, forse per sempre, le aspettative e i comportamenti dei consumatori".

Sulla scorta dei dati Excelsior-Unioncamere la Camera di commercio dell'Umbria - si legge in una sua nota - ha compiuto un'analisi approfondita, a livello regionale, sull'entità di investimenti strategici in digital marketing delle imprese, ossia la quota di esse che hanno dichiarato di aver investito "molto" e "moltissimo" in questa innovazione di business. "Ne sono uscite risposte molto interessanti" ha rilevato il presidente della Camera di commercio, Giorgio Mencaroni. "Le imprese umbre che dal quinquennio pre-covid 2015-2019 al 2020 hanno dichiarato di aver investito 'molto o moltissimo' in digital marketing (cioè investimenti per l'utilizzo di canali/strumenti digitali per la promozione e vendita dei prodotti/servizi) - aggiunge -, sono passate dal 24,8% 41,7%.

Una crescita notevole, di 17 punti percentuali".

Analizzando il fenomeno degli investimenti strategici in digital marketing per settori di attività, in Umbria il 44,5% delle imprese dei servizi nel 2020 ha fatto investimenti di importanza medio-alta, a fronte del 27,6% del 2015-2019: + 17%.

(ANSA).