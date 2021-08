'Pianista al contrario' dedica opera a Mario Draghi

(ANSA) - CITTÀ DELLA PIEVE (PERUGIA), 27 AGO - E' una composizione particolare e dedicata al presidente del Consiglio quella nata dall'idea del musicista umbro Maurizio Mastrini. La "Fantasia sul nome di Mario Draghi" il titolo dell'opera musicale che sarà presentata dal pianista in anteprima, sabato 28 agosto, al teatro comunale Accademia degli Avvaloranti di Città della Pieve, proprio dove il premier vive da anni.

Nato "come augurio di buona fortuna per il suo mandato di presidente del Consiglio", annuncia Mastrini, conosciuto come il pianista "al contrario" vista la capacità di eseguire brani leggendo lo spartito dall'ultima alla prima nota. Il brano si caratterizza come una composizione il cui tema principale scaturisce dall'associazione di ogni lettera del nome Mario Draghi con la nota corrispondente. "Le note principali, in successione, danno vita ad una splendida melodia" spiega Mastrini. "Con stupore ho constatato - aggiunge - che un'operazione in apparenza meccanica e lontana dalla logica compositiva ha generato un motivo sorprendentemente melodico".

Il pianista umbro presenterà il brano, arrangiato per archi e pianoforte dal maestro Roberto Marino, insieme a quattro giovani talenti proveniente dalla prestigiosa Scuola di musica di Fiesole.

L'idea del compositore Mastrini di omaggiare Draghi nasce però, come racconta lui stesso, prendendo spunto da una sperimentazione già fatta in passato da Robert Schumann che invaghito da una giovane pianista conosciuta ad un ballo, le dedicò le "Variazioni sul nome Abegg".

La presentazione della composizione è inserita all'interno di un concerto in onore del presidente Draghi, con la presenza anche della U.S. Naval Forces Europe and Africa Jazz Combo, più comunemente nota come Banda della Nato, l'ensemble ufficiale della marina americana in Europa.

L'appuntamento, con inizio alle ore 18, è uno degli eventi principali della quinta edizione del festival internazionale Green music, ideata e diretta proprio da Mastrini. (ANSA).